Volkswagen Polo GTI, dinamicità da vendere

Oltre la soglia dei 200 cavalli. È un poʼ il traguardo di ogni auto sportiva che si rispetti, e pensare che a raggiungere queste vette di potenza sia una Volkswagen Polo è davvero incredibile. Ma la Polo in questione non è una Polo “normale” come la sesta generazione fresca di lancio, bensì la nuova GTI con motore 2.0 turbo a iniezione diretta , che sostituisce il precedente 1.8 della vecchia Polo GTI.

Tutto ha inizio 40 e passa anni fa, quando la sigla GTI entrò nellʼimmaginario (e nei desideri) degli appassionati di motori. Volkswagen adottò quella sigla ‒ Granturismo a iniezione diretta ‒ per la Golf, e da allora non lʼha mai abbandonata. Anzi la gamma crebbe e anche la Polo ebbe le sue versioni GTI, questʼultima serie con un potenziale dinamico nettamente superiore a quella prima Golf GTI . Oggi arriva una compatta sportiva di grande carattere , con un assetto sportivo standard ma a richiesta anche l’assetto Sport Select con sospensioni regolabili. Di serie il differenziale elettronico a bloccaggio trasversale XDS .

Il design sportivo accompagna il carattere della nuova Polo GTI. Il doppio terminale di scarico cromato, i cerchi in lega leggera da 17 pollici con pneumatici 215/45 , le pinze dei freni rosse e i paraurti sportivi con sottoporta maggiorati qualificano il look della vettura, che mantiene la classica linea rossa sulla calandra dei modelli GTI. Lʼequipaggiamento di sicurezza comprende il sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore, il sistema Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, la frenata anti collisione multipla. Lʼofferta multimediale si basa sul sistema VW Connect e su sistema audio con 6 altoparlanti, USB e Bluetooth.

Il motore 4 cilindri Euro 6 permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi, per una velocità massima di 237 orari. Ma lʼefficienza del propulsore consente consumi medi pari a 5,9 litri per 100 chilometri. Il cambio è il doppia frizione DSG a 6 rapporti. In Italia la nuova Volkswagen Polo GTI arriva in questi giorni, al prezzo indicativo di 25.500 euro.