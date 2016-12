Volkswagen Passat, la migliore di sempre

08:00 - È una delle auto più amate dal popolo delle partite IVA. È la Volkswagen Passat, prediletta della clientela business europea, giunta oggi allʼottava generazione e con oltre 22 milioni di unità vendute dal 1973 a oggi. La nuova Passat è una vera ammiraglia, proposta come sempre nelle due carrozzerie berlina e station wagon. Unʼauto che non smette di conquistare gli automobilisti, perché sa sempre come innovarsi.

Basti pensare che la nuova Passat è la prima Volkswagen ad essere dotata di Active Info Display e del parabrezza intelligente head-up display. È anche la prima Passat equipaggiata col sistema di frenata di emergenza City con riconoscimento dei pe¬doni e dell’assistenza della guida in colonna. Infine, per la prima volta nella sua storia, la vettura sarà disponibile nella versione Passat GTE, vale a dire ibrida elettrica plug-in. Questʼultima unisce un motore turbo benzina da 156 CV e un propulsore elettrico da 115 CV, che sviluppano la potenza complessiva di 218 CV. In modalità esclusivamente elettrica e a zero emissioni, ha unʼautonomia di marcia di circa 50 km e raggiunge i 130 orari di velocità. Contando anche sul serbatoio della benzina la percorrenza supera i 1.000 km e la velocità tocca i 220 orari.

Ricchissima la dotazione di serie, che include i 9 airbag (anche per le ginocchia di chi guida), il sistema di frenata anti-collisione multipla, il controllo elettronico di stabilità ESP anche per lʼeventuale rimorchio, la spia della stanchezza del guidatore, quella che controlla la pressione pneumatici e il climatizzatore automatico a tre zone. Il servosterzo elettromeccanico ha lʼassistenza variabile in funzione della velocità e tutte le motorizzazioni dispongono di start/stop e recupero dell’energia in frenata. La gamma motori si compone di due turbo benzina di cilindrata 1.4 e potenze di 125 e 150 CV e di ben 4 turbodiesel con potenze comprese tra 120 e 240 CV. Questʼultimo abbinato alla trasmissione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Motion. I prezzi partono da 28.200 Euro per la Passat berlina e da 29.400 Euro per la Variant.

Nello speciale motori anche la nuova Volkswagen Passat