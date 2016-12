Volkswagen Passat GTE, ibrido è bello

Lʼalto di gamma ‒ il segmento D nel caso della Passat ‒ è molto importante per questo tipo di veicoli e così Volkswagen propone la versione ibrida plug-in sia per la carrozzeria berlina che per la Passat Variant, lʼapprezzata station wagon che in mercati come quello italiano vende molto di più della classica tre volumi. Il motore termico della Passat GTE è il 1.4 turbo benzina da 156 CV, quello elettrico sviluppa da solo 115 CV, ma insieme i due propulsori erogano una potenza combinata di 218 CV. Performante su strada, tanto da raggiungere i 225 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi e mezzo, la Passat GTE è ancora più performante sotto il profilo dellʼefficienza, con consumi medi di 1,6 litri di benzina per fare 100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 ridotte ad appena 37 grammi al km.