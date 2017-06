Volkswagen lancia le nuove versioni Golf Sport

Fine settimana allʼinsegna della Golf negli showroom Volkswagen , ma per i concessionari non è certo una novità. Il 20 e 21 maggio, infatti, arrivano sul mercato italiano le nuove Golf Sport , con unʼofferta lancio di grande interesse.

Questʼultima motorizzazione è la più accessibile e nella carrozzeria a 3 porte costa a partire da 22.800 euro, chiavi in mano, con 3.000 euro di promozione sconto. I clienti italiani avranno anche la possibilità di acquistare questo modello, grazie al Progetto Valore Volkswagen, a 189 Euro al mese per 36 mesi e valore futuro garantito. L’offerta vale fino al 31 maggio e include l’estensione di garanzia per due ulteriori anni o fino a 80.000 km, e in più un anno di assicurazione RCA gratuita.