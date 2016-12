30 ottobre 2015 Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Una wagon 4x4 sportiva e polivalente

Il neo-Presidente Matthias Muller lo sta dicendo a ripetizione: "Volkswagen tornerà a riconquistare la fiducia degli automobilisti". Per farlo ha bisogno di prodotti di razza e tecnologie trasparenti, che non lascino adito a dubbi, perché i 3,5 miliardi di euro di perdite nel terzo trimestre 2015 fanno intuire che il dieselgate sarà un capitolo lungi dal chiudersi in fretta. La reputazione però regge, perché auto di razza nella gamma Volkswagen ce ne sono, eccome. Basti dare unʼocchiata alla nuova Passat Alltrack.

Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack 1 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 2 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 3 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 4 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 5 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 6 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 7 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 8 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 9 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 10 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 11 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 12 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 13 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 14 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 15 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 16 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 17 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 18 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 19 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 20 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 21 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack 22 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen lancia la nuova Passat Alltrack Per recuperare la fiducia degli automobilisti, Volkswagen punta su prodotti di razza. Come la nuova Passat Alltrack leggi dopo slideshow

Una wagon sportiva e polivalente, fiore allʼocchiello della gamma Passat (giunta allʼottava generazione), con doti da crossover navigato vista la trazione integrale 4Motion di serie. Rinnovata nel look e con assetto più alto da terra di 3 cm rispetto alle versioni ordinarie di Passat Variant, la nuova Passat Alltrack è in grado di trainare rimorchi pesanti 2.200 kg su pendenze fino al 12%! E il controllo elettronico di stabilità vale tanto sulla station wagon quanto sullʼeventuale rimorchio. La dotazione di sicurezza si fa forte poi dellʼantislittamento ASR, del recupero della coppia in decelerazione e del sistema di frenata anti collisione multipla. Di serie anche lʼAdaptive Cruise Control e il regolatore di velocità e distanza di sicurezza.

Il look di nuova Passat Alltrack mostra cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici di misura 225/55 e gruppi ottici posteriori a LED. I retrovisori esterni sono regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Gli interni sono sobri ma completi, con un bel climatizzatore automatico a tre zone, un impianto audio di classe con display touchscreen da 6,5 pollici, il volante multifunzione e la leva del cambio rivestiti in pelle. Non mancano i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. La confortevole seduta dei posti anteriori è confermata dai sedili regolabili in altezza e riscaldabili. Completano la dotazione standard i 7 airbag, la spia del grado di stanchezza del guidatore e quella della pressione pneumatici.