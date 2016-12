Volkswagen, la Golf si rifà il trucco (anche dentro)

Non è il caso però di mettere in secondo piano la notizia principale, che è lʼannuncio da parte di Volkswagen del restyling della sua best-seller storica. I cambiamenti coinvolgono la Golf a 3 e 5 porte, la Golf GTI ‒ ancora più performante coi suoi 230 CV della versione base e 245 della GTI Performance ‒ ma anche lʼelettrica Golf GTE e la station wagon Golf Variant. Quanto a look, cambiano i paraurti nella zona frontale e in quella posteriore, e sul retro ci sono anche i gruppi ottici interamente a LED di serie. Sia la Golf che la Golf Variant 2017 adottano poi i fari con tecnologia LED in sostituzione dei fari allo xeno.