Volkswagen investe 6 miliardi sullʼauto pulita

La notizia arriva quasi in sordina, da un summit con le aziende fornitrici del più grande gruppo automobilistico europeo, e riguarda la selezione già avvenuta con oltre 100 fornitori dei futuri modelli elettrici del gruppo di Wolfsburg. In pratica nellʼautunno 2019 vedrà la luce il primo veicolo a emissioni zero della Volkswagen, sarà una compatta in stile Golf basata sulla nuova piattaforma modulare elettrica (MEB). Il nome al momento è I.D., ma più che altro è una gamma, perché a breve sarà seguita dalla I.D. Buzz, erede naturale del monovolume Bulli, e da I.D. Crozz, un crossover a trazione integrale, con potenza di sistema di oltre 300 CV e la spaziosità di un Tiguan.