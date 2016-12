10 marzo 2016 Volkswagen, in arrivo la nuova up! Crescono i contenuti della city car

Tra le pieghe del Salone di Ginevra, Volkswagen porta anche la nuova up!, la city car del brand. Certo i curiosi sono attratti dalla T-Cross Breeze, originale prototipo di crossover/cabriolet, i più sobri invece dalla seconda generazione di Tiguan, ma la up! merita una citazione, per il nuovo motore turbo benzina da 90 CV e per i contenuti di primʼordine, come un climatizzatore automatico di rara efficacia e un impianto audio Beats da 300 watt.

La seconda generazione di Volkswagen up! ha subito un significativo restyling estetico. Nuovi sono i paraurti, i fari anteriori ora con luci diurne a LED, i retrovisori esterni che adesso integrano gli indicatori di direzione, mentre sulla coda spicca il diffusore posteriore. Ricca di ben 13 tinte la gamma colori della carrozzeria, con tre tinte per il tetto. Gli interni subiscono il necessario upgrade, e quindi gli smartphone garantiscono una connettività di alto livello, ma la qualità di vita a bordo è data anche dal nuovo impianto di climatizzazione con sistema Pure Air per la miglior igiene dellʼaria nellʼabitacolo. Originale anche la disponibilità, in base alle versioni, di unʼilluminazione ad hoc per lʼambiente interno nei toni bianco, arancione o blu.