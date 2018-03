Volkswagen, il micro-ibrido a benzina debutta sulla Golf

Il guidatore si accorge del dimezzamento del numero dei cilindri in funzione soltanto perché sul display della strumentazione si accende una spia. I benefici di questo sistema nascono dal nuovo processo di combustione Miller TSI e dall’innovativo turbocompressore con turbina a geometria variabile. La Volkswagen Golf micro-ibrida riesce così a veleggiare (funzione Eco-coasting), cioè la marcia procede in alcune condizioni con la centralina che spegne il motore TSI e lo disaccoppia dalla trasmissione, avanzando per qualche tratto e per brevi periodi di tempo a emissioni zero. Il sistema micro-ibrido utilizza l’architettura a 12 volt dell’impianto elettrico e una batteria compatta agli ioni di litio per alimentare tutti i dispositivi dell’auto nelle fasi in cui il motore è spento.