Piccola cilindrata, ma grande dote tecnica per la inedita versione BlueMotion. Quando si parla di super efficienza, sʼintende una grossa 5 porte come la Golf che però abbatte i consumi medi di benzina a 4,3 litri per 100 km, limitando le emissioni di CO2 a 99 g/km. Senza intaccare le prestazioni, che superano comunque i 200 orari di velocità. Altra particolarità della Golf TSI BlueMotion è lʼassetto ribassato di 15 mm rispetto alle altre versioni della best-seller tedesca e la marcia beneficia del nuovo servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità. La dotazione di serie dellʼultima nata in casa Golf comprende lʼESC, anche per il rimorchio, con lʼassistente di controsterzata e lʼantislittamento ASR, e il differenziale a bloccaggio elettronico trasversale XDS+. E ancora il sistema di frenata anti collisione multipla e il freno di stazionamento elettronico con Hill Holder. Standard anche 7 airbag e la spia del grado di stanchezza del guidatore. Con le prime consegne in questi giorni, Volkswagen Golf TSI BlueMotion 5 porte costa 24.700 Euro.