La Golf GTI come non lʼavete mai vista. Volkswagen porta a Francoforte la Golf GTI Clubsport , che con i suoi 265 CV ‒ 290 CV attivando la funzione overboost ‒ diventa la Golf GTI più potente mai prodotta nei 40 anni di vita della vettura. Ben 35 sono i CV in più rispetto alla normale GTI. La Clubsport è un omaggio doveroso a uno dei miti giovanili degli anni 90, tanto da meritarsi un look esclusivo.

La Volkswagen Golf GTI Clubsport ha paraurti anteriore e minigonne specifici, cerchi in lega leggera da 18 o 19 pollici, uno spoiler posteriore maggiorato e lʼesclusiva vernice Oryx White col tetto nero a contrasto. Allʼinterno i sedili sportivi "a guscio", estremamente ergonomici, sono rivestiti in Alcantara e presentano cuciture decorative rosse. Pensata anche per un uso sportivo, la Clubsport raggiunge la velocità massima di 250 km/h e accelera da 0 a 100 orari in meno di 6 secondi, sia se monta il cambio manuale a 6 marce che la trasmissione automatica a doppia frizione DSG a 6 rapporti. In Italia la vedremo a inizio 2016.