09:00 - Tra Tiguan e Touareg ci sarà presto un altro Suv Volkswagen. Ma non sarà semplicemente una via di mezzo tra i due, perché Volkswagen ha lʼintenzione di cambiare radicalmente il linguaggio stilistico dei suoi futuri Suv. Che prima di tutto saranno crossover, cioè combinazioni di carrozzerie diverse, come la Cross Coupé GTE esposta in questi giorni al Naias di Detroit. Sulla base di questo verrà realizzato il modello che, nel 2016, sarà costruito proprio in Usa, nel Tennessee.

Volkswagen Cross Coupé GTE ha una mole imponente, ma le linee si stendono con maggior sinuosità per dare unʼidea di dinamicità superiore. Come una coupé per intenderci, e il taglio della coda lo dimostra, che incontra la versatilità propria dei Suv. La lunghezza è di 4,85 metri e lʼabitacolo offre due comode file per 5 posti a sedere, ma lo spazio interno è tale che nel modello che sarà prodotto in serie ci sarà anche la configurazione per 7 passeggeri. Volkswagen promette di rivoluzionare la plancia e il livello di interazione tra guidatore e tecnologie di bordo, la cui fruibilità è una delle voci che più stanno a cuore agli automobilisti americani. Staremo a vedere.

Di sicura innovazione si può già parlare per il sistema di propulsione. Volkswagen ha scelto per la Cross Coupé GTE la soluzione ibrida elettrica con ricarica plug-in: un motore 6 cilindri benzina di 3,6 litri e 280 CV di potenza è affiancato da due motori elettrici di 54 e 115 CV. Tutti e tre insieme sviluppano 360 CV e sfruttano le potenzialità della trazione integrale e della trasmissione automatica. In modalità interamente elettrica,quindi lasciando a zero le emissioni di CO2, il crossover riesce a fare 32 km al massimo, ma la doppia alimentazione amplia notevolmente lʼautonomia di marcia.