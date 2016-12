Vignale Mondeo, il top della gamma Ford

15:00 - Ford lancia la sua berlina premium e si avvale della firma Vignale per qualificarne lʼesclusività e lʼesperienza di guida superiore. La nuova Ford Vignale Mondeo diventa così lʼammiraglia del brand. Ogni modello è rifinito a mano da un team dedicato che opera nel Vignale Centre di Valencia, in Spagna. Ricchissimo lʼequipaggiamento standard, sia quello riferito ai dettagli di pregio che tecnologico, e nella gamma non manca una versione ibrida diesel/elettrica.

Ford Vignale Mondeo si distingue dalle versioni normali della berlina per la griglia con design esagonale Vignale nero opaco, per la cromatura delle portiere, il profilo della griglia superiore e inferiore e per i contorni dei fendinebbia, per i cerchi in lega da 18 pollici e per 4 esclusivi colori di carrozzeria. I fari adattivi intelligenti sono a LED e modificano il fascio di luce in base alla velocità. Allʼinterno lʼinfotainment è gestito dal sistema Sync 2, che connette lʼabitacolo al web ed è gestibile attraverso comandi vocali. Lo schermo touch ad alta risoluzione è da 8 pollici e include il navigatore. La vettura ha interni in pelle con cuciture a vista e, per il massimo comfort di marcia, dispone del nuovo sistema di riduzione attiva del rumore (Active Noise Cancellation).

La gamma motori è composta da tre varianti del due litri turbodiesel common rail: il TDCi da 180 CV, il 2.0 TDCi da 210 CV con doppio turbocompressore e il 2.0 EcoBoost da 240 CV. La trazione integrale è disponibile anche sulla meno potente delle tre motorizzazioni. La quarta versione è lʼibrida elettrica da 187 CV. Nella dotazione di serie ci sono tanti dispositivi di sicurezza, come la frenata automatica entro i 40 km/h (Active City Stop) e la frenata automatica con assistenza pre-collisione e riconoscimento pedoni, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, che riproduce sullo schermo i limiti di velocità e i divieti di sorpasso incontrati durante il tragitto. Ford Vignale Mondeo potrà essere ordinata a partire da questo mese con un prezzo base di 41.250 euro.