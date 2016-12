Vettel a Fiorano con la Ferrari FXX K

15:00 - Manca poco ormai allʼinizio della stagione 2015 di Formula 1 e il neo-ferrarista Sebastian Vettel avrà meno tempo per divertirsi. Come qualche giorno fa a Fiorano, dove si è messo al volante della FXX K per presenziare a un servizio fotografico per The Official Ferrari Magazine. E dai gridolini lanciati durante il test di guida sembra proprio che il quattro volte campione del mondo di Formula 1 si sia divertito come un bimbo al lunapark.

La Ferrari FXX K è la prima supercar ibrida elettrica del Cavallino. Unʼauto laboratorio, non omologata per la strada, che Ferrari consegnerà a selezionati clienti collaudatori nei prossimi due anni. Il potenziale della supercar è fenomenale: il motore 12 cilindri di 6.262 cc sviluppa la potenza complessiva di 1050 CV! Di cui 860 erogati dal motore termico V12 e 190 dal motore elettrico. Vettel ha tirato al massimo la vettura a Fiorano, vettura la cui sigla K richiama la tecnologia “Kers” di recupero dell’energia cinetica per massimizzare le performance in pista, un sistema che qualche anno fa debuttò anche in Formula 1. Il “manettino” racing a 5 posizioni sul volante permette di gestire il Differenziale elettronico E-Diff, il controllo di trazione F1-Trac, il controllo elettronico dell’angolo di assetto e lʼABS prestazionale, mentre Brembo firma il potente impianto frenante in carboceramica.

Nel look della Ferrari FXX K spicca l’ala a due elementi con lo splitter maggiorato, più basso di 30 mm e interrotto nella parte centrale per migliorare il bilanciamento. Una soluzione impiegata nella categoria GT del Mondiale Endurance, in cui la Casa di Maranello ha trionfato per tre anni di fila. Molto sofisticato anche il posteriore, con la coda della carrozzeria alzata e l’allungamento della corsa dello spoiler mobile posteriore.