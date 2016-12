Versione Vintage ʼ57 per la 500

08:00 - Un passaggio al Salone di Ginevra e subito via, nelle concessionarie. È questo da sempre uno dei segreti del salone svizzero: vedere le automobili nuove e, poco dopo, trovarle a disposizione sul mercato. Come la Fiat 500 Vintage ’57, omaggio alla prima storica Fiat 500, che arriva nelle concessionarie italiane proprio questo week-end, peraltro col Salone di Ginevra ancora in corso. I prezzi partono da 16.500 euro.

Il 4 luglio del 1957 debuttò la prima Fiat 500, lʼauto che cambiò lo stile di vita degli italiani. La nuova 500 Vintage ʼ57 cita quel modello storico in molti dettagli di stile. Dal colore di carrozzeria azzurro pastello al tetto bianco, come bianchi sono lo spoiler, le calotte dei retrovisori esterni e i cerchi in lega da 16 pollici, bianchi cromati. La dotazione vintage è ben presente anche allʼinterno, pur interpretati con materiali moderni, basti pensare alle sellerie in pelle Frau color tabacco, con inserti in pelle avorio e ricami “500” in tinta tabacco. In alternativa, la selleria è disponibile in cuoio. Per la nuova Fiat 500, lanciata nel 2007 a 50 anni esatti dal primo modello, si tratta dellʼennesima versione speciale, meritatissima considerati gli 1,5 milioni di modelli venduti in meno di 8 anni.

Quattro le motorizzazioni di questa versione: 1.2 benzina da 69 CV, 900 cc Twin Air da 85 CV e da 105 CV, 1.3 diesel Multijet da 95 CV. Motori moderni come moderne sono le dotazioni di sicurezza e comfort. Di serie la 500 Vintage ʼ57 ha lʼABS con ripartitore di frenata EBD, lʼassistente alle frenate dʼemergenza e alle partenze in salita. E ancora il climatizzatore manuale, il sistema Blu&Me con radio-CD/MP3, lo Start&Stop.