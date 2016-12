Vantage GT3, esplode la voglia di corsa

09:00 - Aston Martin ha svelato in anteprima mondiale al Salone di Ginevra la Vantage GT3, versione racing della gamma Vantage, e ha dimostrato così di essere il costruttore britannico più intraprendente. Al Palaexpo della città svizzera ha infatti portato lʼinedita Vulcan da 700 CV, la versione top della 4 porte Rapide e appunto questa “cattivissima” Vantage GT3 destinata alle competizioni granturismo. Sempre in attesa di sapere quale sarà il destino della DB10, la supercar fuori mercato che sta girando a Roma nellʼultimo film di James Bond.

Due porte e due posti, lunga poco più di 4 metri e mezzo, la Aston Martin Vantage GT3 monta un motore V12 di 5.935 centimetri cubici, che sfodera la potenza di oltre 600 CV a 7.000 giri e una coppia massima di 625 Nm a regimi medio-alti (circa 5.500 giri al minuto). La supercar inglese raggiunge la velocità di punta di 300 km/h, più delle altre versioni della gamma Vantage, ed è merito del grande sforzo degli ingegneri Aston Martin per alleggerire la vettura, pesante circa 100 chili meno della Vantage S. I materiali leggeri dominano: alluminio, magnesio e la fibra di carbonio per il cofano, le portiere, il tetto. A dispetto del pesante motore V12, la supercar inglese supera di poco la tonnellata e mezza. Completano la dotazione racing della Vantage GT3 il pacchetto aerodinamico, gli pneumatici Michelin Pilot Super Sport e i freni Brembo. Aston Martin Vantage GT3 sarà prodotta in soli 100 esemplari.