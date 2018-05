23 maggio 2018 09:25 Usa, Volvo sceglie Amazon Key per le consegne a bordo I pacchi consegnati grazie alla chiave digitale

Volvo Cars si è alleata ad Amazon per offrire il servizio di consegna pacchi direttamente a bordo dell’auto. Una possibilità per i clienti di alcune città statunitensi, che Volvo già offre in alcuni Paesi del Nord Europa. Indispensabile lʼutilizzo della piattaforma Volvo On Call, accessibile tramite unʼapp di facile utilizzo installata sullo smartphone.

In un mondo sempre più connesso e che integra servizi digitali sempre più diffusi, la possibilità che una consegna avvenga direttamente nel bagagliaio di unʼauto rappresenta un sicuro beneficio per i clienti Amazon. Tutto si gioca sul ruolo di “chiave digitale”, che Volvo già offre su alcuni suoi modelli e che permette di aprire lʼauto con un codice. La collaborazione tra Amazon e Volvo evolve anche il rapporto tra gli individui e la propria automobile, che diventa un piccolo hub di consegna. Il servizio è al momento disponibile in 37 città degli Stati Uniti e per gli iscritti ad Amazon Prime, che conta milioni di clienti nel Paese. Occorre però che i clienti colleghino lʼaccount Amazon Key con quello Volvo On Call.

Quando un cliente conclude un acquisto su Amazon, dovrà selezionare lʼopzione di consegna “InCar” e, nel giorno previsto della consegna, dovranno parcheggiare l’auto entro un determinato raggio di distanza dall’indirizzo fornito. Lʼaddetto effettuerà la consegna nell’intervallo temporale previsto, mentre i clienti verranno avvisati non appena le portiere della vettura saranno state bloccate. In alcuni mercati Volvo mette inoltre a disposizione la sua tecnologia a chiave digitale per funzioni di car sharing, abilitate attraverso la piattaforma Volvo On Call: chi possiede una Volvo XC40, ad esempio, può condividerla con familiari e amici senza dover consegnare loro una chiave fisica per l’accesso alla vettura.