Unlimited, le nuove Opel Adam e Adam Rocks

Opel ha chiuso il 2015 con un record di vendite di tutto rispetto. In Europa ha immatricolato 1.100.000 vetture, un livello che non raggiungeva dal 2011. Corsa è sempre best-seller, ma la nuova generazione di Astra promette di fare ancora meglio: lanciata a novembre, ha già ricevuto 80 mila ordini in Europa, e nel corso del 2016 debutterà anche la station wagon.