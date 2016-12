Un successo il Motor Show 2014

09:20 - Il Motor Show di Bologna si conferma lʼattrazione motoristica più importante dʼItalia. La 39° edizione ha infatti chiuso i battenti domenica scorsa con oltre 300 mila visitatori accorsi, nei 9 giorni di apertura, da ogni parte della penisola: il 60% dal centro-sud e il 40% dal nord. Segno che il capoluogo emiliano si conferma il baricentro ideale per lʼincontro con i fan dei motori.

Ma segno inoltre che gli appassionati non si sono dimenticati del Motor Show, nonostante lʼassenza dellʼanno passato, e già si pensa al 5 dicembre 2015, quando sarà inaugurata lʼedizione numero 40 della kermesse felsinea. Il bilancio positivo dellʼedizione 2014 si deve anche alla formula proposta da GL Events e BolognaFiere, che mischia motori, musica e sport in una festa a 360 gradi. I costruttori sono tornati in massa in Emilia, ben 21 i brand automobilistici presenti nei 10 padiglioni e nelle 8 aree esterne (Abarth, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Ferrari, Fiat, Honda, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Nissan, Pagani, Porsche, Seat, Smart, Skoda, Volkswagen, Mitsubishi, Ssangyong), per 31 gare e 268 piloti che hanno tenuto alto il livello di adrenalina dellʼevento.

