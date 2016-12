Un camion Volvo (vero!) per Sophie

Una bimba di 4 anni testa i camion Volvo . Si chiama Sophie ed è una bambina svedese di 4 anni, chiamata a testare le doti nientedimeno che di un camion da 18 tonnellate! Come, direte voi? Con un telecomando , col quale far fare al grande truck Volvo FMX acrobazie mirabolanti allʼinterno di un cantiere.

Un gioco? Sì e no, perché il test è reale , con tanto di forti pendenze, rotazioni a 360 gradi, situazioni complesse, superfici che cedono e ostacoli come casematte che il camion butta a terra con impressionante facilità. Sophie ‒ è bene dirlo ‒ era a debita distanza di sicurezza da tutto quel che combinava , una specie di piccola Pippi Calzelunghe che ha preso molto sul serio lʼimpegno. La vediamo in queste immagini, catastrofiche fino a un certo punto, perché lʼobiettivo era scoprire la forza e la resistenza del grande camion Volvo, 540 cavalli e trazione integrale , e come si comportava alle sollecitazioni del più irriverente dei collaudatori.

Il video "Look whoʼs driving” è il terzo di una serie prodotta dal costruttore scandinavo, che intende dimostrare quanto solidi siano i suoi veicoli pesanti, dotati come questo nuovo FMX del controllo automatico di trazione e... telecomandabili grazie a frequenze radio come fosse una macchinina giocattolo di pochi grammi. E per chi ci avesse fatto un pensierino, sarebbe forse meglio non pensare al "bestione" svedese come al prossimo regalo di Natale.