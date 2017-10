23 ottobre 2017 08:45 Unʼaltra Impreza nella tradizione Subaru Prezzo di lancio sotto i 20 mila euro

Lo scorso fine settimana è arrivata nelle concessionarie italiane la nuova Subaru Impreza. Un modello molto rinnovato e dal punto di vista stilistico e da quello tecnologico, grazie al contributo Toyota, che ha rilevato il brand nipponico da General Motors. Gli asset Subaru però sono tutti confermati, come il motore Boxer e la trazione integrale.

Impreza è sempre stata unʼauto di grande successo, merito anche dei trionfi sportivi conquistati nelle competizioni rally, e finora è stata venduta in 2,5 milioni di pezzi nel mondo. Il nuovo modello, lungo 4 metri e mezzo e con carrozzeria 5 porte, si fa notare subito per lʼassetto più basso di 5 mm rispetto alla serie precedente. La nuova Impreza 2018 è equipaggiata col motore 1.6 Boxer benzina da 115 CV e la trazione integrale permanente, un connubio di grande dinamicità e pressoché esclusivo nel mondo dellʼauto. Alleggerito di ben 12 chili, il motore è ora più efficiente, sviluppa 115 CV ed è abbinato al cambio Lineartronic a variazione continua. A richiesta è disponibile il sistema Active Torque Vectoring, che migliora le prestazioni negli ingressi di curva e in sterzata.

Il nuovo design di Impreza si rivela più in sintonia con la storia sportiva dellʼauto. La griglia esagonale incastona bene gli inediti fari ad occhio di falco, e lo stesso motivo è stato riprodotto per le luci posteriori. Il look dinamico della carrozzeria fa il paio con la sportività degli interni, che accolgono ora sedili più avvolgenti. La strumentazione conta su un display touch screen da 8 pollici, integrabile adesso con gli smartphone Apple e Android.

Quanto a sicurezza, tutto il know-how Toyota è presente, dal sistema che mitiga gli effetti di un incidente (Pre-Collision Braking Control), allʼAdaptive Cruise Control, fino alla funzione Lane Keep Assist per mantenere la giusta traiettoria di marcia. La nuova Subaru Impreza 2018 è in vendita a prezzi di lancio che partono da 19.900 euro.