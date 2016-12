TwiceBag, la borsa da donna Porsche

09:00 - Una borsa esclusiva e versatile per lʼuniverso femminile. A firmarla è Porsche, si chiama TwiceBag ed è lʼultima creazione di Porsche Design. Elegantissima, in vera pelle e con brass di alta qualità, è confezionata da artigiani fiorentini. La nota distintiva della TwiceBag sta nelle alette laterali adattabili, che le permettono di assumere o unʼardita forma trapezoidale o una più classica forma squadrata.

In entrambi i casi la nuova borsa sa offrire alle donne tutto lo spazio di cui hanno bisogno. Il tocco in più è dato dalla possibilità di personalizzare la borsa per adattarla a contesti vari e alle occasioni importanti. Sempre con stile. Come del resto Porsche Design fa dal 1972, perché a quella data risale la nascita della società di design, voluta dal professor Ferdinand Alexander Porsche, davvero in anticipo sulle tendenze di stile che sarebbero sopravvenute poi. La TwiceBag è proposta in cinque colori e tre tipi di alette: crema con alette argento, nere con alette oro, albicocca, trasparente e blu chiaro con alette oro bianco. È disponibile in tutti i Porsche Design Stores nel mondo e anche online.