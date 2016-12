28 luglio 2016 08:50 Tutto lʼIngenium delle 4x4 Jaguar Nuovo 4 cilindri diesel 2.0 ad alta efficienza

La parola dʼordine è equilibrio: tra prestazioni ed efficienza. Vale a dire, per le prime, buone velocità, accelerazioni, riprese, ma anche prestazioni sportive in assetto 4x4; per efficienza sʼintende invece bassi consumi ed emissioni nocive. Jaguar sembra aver trovato questʼequilibrio, grazie al nuovo motore a gasolio 4 cilindri 2.0 Ingenium, che sposa la trazione integrale.

Una gamma motori ‒ quella Ingenium ‒ nata sulla sportivissima coupé F-Type e via via sviluppato anche per gli altri modelli della gamma Jaguar. In questo video vediamo le berline XE e XF, insieme al Suv F-Pace (il primo Suv della Casa britannica), che dispongono del nuovo motore del sistema a quattro ruote motrici. Il passaggio dalla coupé alle auto più familiari non è stato semplice e Jaguar ha dovuto lavorare su altri componenti. Ne è nato un sistema di settaggio versatile, che permette al guidatore delle 4x4 Jaguar di poter personalizzare lʼassetto di sospensioni, sterzo, cambio e acceleratore, per unʼesperienza di guida calibrata su chi guida.