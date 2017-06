Tutta la Porsche Panamera in abiti nuovi

I critici dicono però che la Panamera Sport Turismo non sia in realtà la prima wagon Porsche. Ricordano infatti alla fine degli anni 70 la Porsche 928, che peraltro vinse il titolo di Auto dellʼAnno 1978 (unica Porsche a conquistarlo). Innanzitutto, però, questa aveva una carrozzeria a due porte e interni a due posti ‒ come lʼimmortale 911 ‒ quindi più una coupé che una wagon. Ma le sospensioni a ruote indipendenti e i quattro freni a disco autoventilati, più il grande baule, inducevano a definire la 928 “quasi” una wagon. Molto dinamica, visto il motore V8 in alluminio da 241 CV e la trazione posteriore, mentre il cambio era manuale a 5 marce. La vera wagon fu la 928-4, che aveva due porte ma 4 posti interni, solo che rimase soltanto un prototipo, regalato a Ferdinand Porsche per il suo compleanno.