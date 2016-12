Toyota Yaris Hybrid by Glamour

08:30 - Fascinosa, innovativa, alla moda. La Toyota Yaris Hybrid è avanti, e non sorprende che il 40% delle Yaris che Toyota oggi vende sia Hybrid, cioè a doppia alimentazione benzina ed elettrica. Per riaffermarne lo charme, Toyota presenta una versione speciale, firmata in collaborazione col mensile Glamour, per attecchire ancor di più presso il pubblico femminile, target di riferimento della vettura. Due eventi ‒ a Napoli e Torino ‒ permetteranno di scoprire questo mese la nuova Yaris Hybrid Glamour.

Già il colore di carrozzeria è elegante, distintivo, davvero bello: Aqua è specifico della Yaris Hybrid Glamour. Ma ad accrescere l’esclusività della vettura ci sono anche i cerchi in lega da 16 pollici, i retrovisori esterni e le finiture laterali “Piano Black”, il battitacco cromato, i tappetini con finitura in tinta e il badge “by Glamour” sui montanti posteriori. La compatta di segmento B nipponica è poi dotata di “Smart Entry & Start System” per entrare a bordo dellʼauto e avviarne il motore senza la chiave, di sensori pioggia e luci, di retrovisori esterni richiudibili elettricamente e di specchietto retrovisore interno elettrocromatico. Una Gift Box dedicata al pubblico femminile, e che include una t-shirt, un portachiavi e una shopping bag, completa lo stile della vettura. Infine, chi sceglierà Yaris Hybrid by Glamour riceverà l’abbonamento annuale al mensile Glamour in versione digitale.

Per promuovere la vettura, Toyota e Glamour hanno organizzato due weekend allʼinsegna dello shopping a Napoli e Torino. Gli eventi si chiamano “Have a Glamorous Week-end” e si terranno lʼ11 aprile nel capoluogo campano e il 18 aprile in quello piemontese. Come già le altre versioni di Yaris Hybrid, anche questa serie speciale by Glamour può essere acquistata con la formula Toyota “Pay per Drive”, che prevede minimo anticipo, rate mensili da 150 euro e possibilità di restituzione dell’auto in qualsiasi momento senza pagare la maxi rata finale. Lʼauto è esentata dal pagamento del bollo in varie regioni italiane, tra cui Lombardia, Campania, Lazio, e ha libero accesso alle Zone a traffico limitato in Piemonte e all’area C di Milano. Il prezzo della Toyota Yaris Hybrid Glamour è di 21.600 euro.