Toyota Proace Verso, la famiglia al centro

Infiniti spazi, ma cʼè poco di poesia nel nuovo Toyota Proace Verso , perché tutto è sostanza. La nuova generazione della multispazio Toyota può allʼoccorrenza tirar fuori tutto il know-how del Van, ovvero del furgone Proace, e lʼintelligente configurazione della navetta a 9 posti tanto cara ai grandi alberghi. La nuova Proace Verso è infatti così generosa che può accogliere in soli 4,6 metri di lunghezza (e 2,9 di passo) fino a 9 passeggeri .

Deriva dalla gamma Van di Proace, veicoli tuttofare disponibili anche in versioni da 3,2 metri di passo e 4,9 metri di lunghezza complessiva. La versione passeggeri Proace Verso esalta il concetto di versatilità, ha le portiere laterali scorrevoli e gestibili con il piede, il lunotto che si apre separatamente dal portellone, tantissimi vani portaoggetti, un bellissimo opzionale tetto panoramico. Insomma quanto serve per soddisfare le esigenze di viaggio di qualsiasi famiglia. Dei tre allestimenti (con Shuttle e Vip), Family privilegia la modularità e il comfort degli occupanti, con 8 sedili disposti su tre file e sedute rimovibili. I passeggeri della seconda fila hanno a disposizione tavolini in stile aeroplano e tutti e 6 i sedili di seconda e terza fila sono equipaggiati col sistema Isofix di aggancio dei seggiolini bimbi.