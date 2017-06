14 giugno 2017 09:05 Toyota Prius Plug-in, tecnologia al top Più efficienza in modalità elettrica

È stata la prima ibrida plug­in a livello globale ed è oggi considerata la pietra miliare delle motorizzazioni alternative. È Toyota Prius, lʼibrida per eccellenza e la più venduta al mondo, che arriva oggi in Italia nella nuova versione, seconda generazione con ricarica plug-in. Ma soprattutto, tante ma tante innovazioni in prima assoluta.

Innanzitutto la nuova Toyota Prius Plug­in si avvale del sistema duale motore/generatore, che incrementa la potenza della trazione in modalità elettrica. La berlina 5 porte giapponese è anche la prima vettura al mondo con un sistema di climatizzazione con pompa di calore a gas e con il rivoluzionario Solar Roof, vale a dire il sistema di ricarica solare sul tetto che aumenta lʼefficienza, perché aggiunge altra energia alle batterie di bordo: Toyota parla di circa 5 km al giorno, pari a 1.000 km lʼanno. La Prius Plug-in può adesso fare più di 50 km in modalità EV (solo elettrica) e fino a una velocità di 135 km/h. I consumi medi sono pari a un litro per 100 km e le emissioni di CO2 scendono fino a 22 grammi al chilometro.

Dal punto di vista tecnico la nuova Prius Plug-in accoglie le tante innovazioni apportate sulla Prius di quarta generazione, che ha un assetto più basso e unʼaerodinamica più curata. Il motore termico è il 1.8 VVT-i a ciclo Atkinson, che sviluppa 122 CV di potenza. L’auto è omologata per 4 posti e vanta un bagagliaio da 360 litri, perché in parte fa posto alla nuova e più efficiente batteria agli ioni di litio da 8,8 kWh. Di serie cʼè il caricatore wireless per telefoni cellulari e per la sicurezza il pacchetto Toyota Safety Sense. In Italia, fino al 30 giugno, la Prius Plug-in è proposta al prezzo di 34.900 Euro, anche con formula “Pay Per Drive” con rata mensile da 289 euro. La garanzia su batterie e parti ibride vale 10 anni/200.000 chilometri.