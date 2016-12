Toyota Prius, lʼibrido che piace

La ragione è presto detta: con Prius la doppia alimentazione benzina/elettrica e la trazione ibrida è diventata di massa. Toyota può festeggiare la maggiore età della vettura forte di 8 milioni di esemplari venduti nel mondo. In Europa la Prius sbarcò 15 anni fa, nel 2000, e ci mise un poʼ a superare lo scetticismo dei più per quella strana andatura lenta e silenziosa, le prestazioni non certo esaltanti e quel problema di ricaricare le batterie per tante ore e chissà dove. Adesso tutto è diventato più semplice, coi sistemi di ricarica plug-in che consentono a chiunque di farlo nel proprio garage, e la nuova Prius è equipaggiata con il sistema Full Hybrid attualmente più evoluto sul mercato, che coniuga alla perfezione lʼefficienza nei consumi e il piacere di guida.