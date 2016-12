Toyota Mirai, lʼespansione continua

Toyota continua lʼespansione del progetto Mirai , la berlina a idrogeno lanciata alla fine dello scorso anno in Germania, Regno Unito, Belgio e Danimarca. Eletta nei giorni scorsi “Green Car of the Year” , premio quasi obbligato per unʼauto che fa delle emissioni zero il suo cavallo di battaglia, Toyota Mirai nei prossimi mesi sarà commercializzata anche in Svezia, Norvegia e Paesi Bassi.

La mancanza di infrastrutture (la rete di distribuzione dell'idrogeno per autotrazione) proibisce alla Mirai di fare la sua apparizione pubblica in Italia, ma anche in mercati importanti come Francia e Spagna. Un peccato, e un evidente gap tecnologico, se si considera che la Mirai è già venduta in Giappone dal dicembre 2014 e negli Usa da quasi un anno. In Norvegia ci sono al momento 5 stazioni di rifornimento per l'idrogeno, ma il Piano nazionale dei Trasporti prevede di arrivare a 20 entro il 2020. Per gli automobilisti ci saranno vantaggi come lʼesenzione IVA e sgravi fiscali se acquistano unʼauto come la berlina Toyota a idrogeno. Ancora più articolata la presenza di stazioni per lʼidrogeno in Svezia, concentrate nelle città di Stoccolma, Goteborg, Malmoe e basate al 100% su fonti dʼenergia rinnovabile.