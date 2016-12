Toyota Hilux, una mole per mille usi

Per decenni Toyota Hilux ha dettato legge tra i pick-up, e il nuovo modello promette di fare altrettanto. Lanciato nel mitico anno 1968, Hilux ha conquistato 18 milioni di clienti nel mondo, ma in Italia è sempre stato un veicolo di nicchia. Oggi lʼintramontabile pick-up Toyota , allʼottava generazione, arriva a listino , forte di un design radicalmente cambiato e di un nuovo motore turbodiesel da 150 CV.

Sinonimo di qualità, durata e affidabilità, pensato come veicolo da lavoro ma adattabile agli usi più disparati, Toyota Hilux è disponibile in tantissime configurazioni : Chassis & Cab, Single Cab (entrambe due posti), Extra Cab (4 posti) e Double Cab (5 posti). Il telaio è stato irrobustito e il pianale rinforzato per aumentarne la resistenza, così che la portata utile arriva fino a una tonnellata , mentre il cassone permette di caricare oggetti lunghi fino a 2,315 metri. Favolosa la capacità di traino, che arriva a 3,5 tonnellate . Il pick-up adotta per lʼEuropa il motore 2.4 D-4D Euro 6 da 150 CV e 400 Nm di coppia , pronta già a 1.600 giri, e gli abbina un cambio manuale a 6 marce oppure a richiesta lʼautomatico a 6 rapporti Super ECT, ma soltanto sulle versioni Double Cab a trazione integrale.

Gli appassionati della categoria noteranno il design tutto nuovo di Hilux. Cambia la zona anteriore e ci sono inediti gruppi ottici con il logo “Hilux” sulla calandra, che si estendono lungo i parafanghi e riprendono le linee della griglia frontale. I fari a LED sono di serie sugli allestimenti Executive. La cura dell’aerodinamica ha interessato ogni minimo dettaglio, anche la posizione dell’antenna è stata spostata in avanti per evitare il contatto con i carichi posteriori più ingombranti. Per entrare dentro la cabina del pick-up e per avviarlo non serve la chiave (sistema Smart Entry & Start) e lʼabitacolo combina qualità ed eleganza. Standard il sistema multimediale touch screen da 7 pollici e al centro del quadro strumenti cʼè uno schermo TFT a colori da 4,2 pollici per la gestione delle informazioni di bordo.