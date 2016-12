Toyota e Lexus, la carta ibrida vince

Dici Toyota e pensi allʼauto ibrida elettrica . Un segmento ancora di nicchia, nel quale Toyota ha lʼindiscussa leadership di mercato. Dal 2000 a oggi il gruppo giapponese, primo al mondo per produzione e vendite, ha immatricolato 8,5 milioni di veicoli ibridi , di cui un milione in Europa. Lʼintera gamma Lexus in vendita in Italia è ibrida elettrica, e il nuovo crossover C-HR che debutta allʼ 86° Salone di Ginevra avrà lʼimmancabile versione ibrida.

LʼItalia certo è un mercato marginale per la doppia alimentazione benzina/elettrica. Toyota vi ha venduto appena 85.000 unità di quel milione europeo, ma conta il fatto che la maggior parte dei modelli ‒ incluse piccole come Yaris ‒ abbiano la loro versione più ecologica. In effetti manca solo Aygo nellʼofferta ibrida, dopo che anche il Rav4 ha abbracciato la doppia alimentazione benzina/elettrica. Le prospettive però sono buone: a gennaio 2016 le vendite di veicoli ibridi elettrici in Italia sono cresciute del 30% sullo stesso mese 2015, un buon segnale per Toyota/Lexus, che rappresentano il 96% di questo segmento.