Toyota e Lexus, dominano le ibride

09:30 - La presenza Toyota ad un salone auto non è mai banale, anche se le novità di prodotto – quelle che il visitatore vuol vedere e, magari, comprare – si fermano ad un prototipo. Come la C-HR, un crossover compatto di segmento C che mira a riscrivere la categoria delle berline medie, puntando su un’architettura e uno stile più sportivi. Il punto è che le vere e importanti novità dell’anno Toyota le ha lanciate prima di Parigi: nuova Aygo e nuova Yaris.

Sono queste due piccole, profondamente rinnovate, i cardini europei del primo costruttore mondiale. E Aygo e Yaris sono vetture tanto moderne quanto vendutissime. Un terzo modello, più di nicchia, è la Prius+ 2015 full hybrid, la monovolume 7 posti a doppia alimentazione benzina/elettrica, che si rinnova profondamente già a partire dal look. La chicca al Mondial Auto parigino si chiama invece C-HR ed è la nuova vettura ibrida Toyota, una concept ma non è detto che resti tale. Quanto a Lexus, il brand di lusso del gruppo, l’attenzione è tutta rivolta sull’inedito NX Hybrid, il Suv di taglia media ma grandissima personalità che Tgcom24 ha recentemente messo alla prova.