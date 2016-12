Toyota Aygo, giù il cappello!

08:30 - La Toyota Aygo si scopre il capo. Seguendo le indicazioni del mercato europeo, Toyota lancerà la prossima settimana la versione con tetto apribile della sua city car di segmento A. Lʼesclusivo tettuccio in tela nera è apribile elettricamente sulla nuova versione di Aygo, che si chiamerà x-wave e farà proprie dotazioni come i cerchi in lega da 15 pollici, i fendinebbia e allʼinterno l’allestimento bicolore in pelle e tessuto “Black Wave”.

Più che una cabrio, la nuova Toyota Aygo x-wave è una versione aggiuntiva rispetto alle altre (x-cool, x-play e le due serie speciali x-cite ed x-clusiv). È proposta in 4 tinte di carrozzeria: Rosso fuoco, Bianco freddo, Argento satinato e Grigio antracite. Il ventaglio di personalizzazioni è ricchissimo, ma esclusivo di questa versione è il pacchetto x-black con retrovisori esterni e rifiniture laterali di colore nero (prezzo promozionale di 150 euro). La nuova Aygo x-wave costa 14.050 euro, vale a dire 1.450 euro in più della versione x-play da cui prende origine. Toyota conferma il programma “Pay per Drive” che permette al cliente di entrare in possesso della AYGO cabrio con una rata di 100 euro al mese, e la libertà di restituirla quando vuole senza pagare la maxirata. Al termine del periodo di finanziamento poi potrà decidere se acquistarla del tutto, sostituirla o restituirla.