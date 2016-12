Una serie speciale e limitata di soli 50 pezzi, che costa 12.000 euro ed è disponibile esclusivamente sul canale di vendite www.amazon.it alla pagina: https://www.amazon.it/gp/adlp/toyota-aygo-amazon-edition, dal 16 novembre al 31 dicembre 2015. Un allestimento unico, quasi un esperimento, e per la novità la Toyota Aygo non poteva che avere un abito esclusivo. La tinta di carrozzeria Cool White è impreziosita da dettagli Black per la tipica X della griglia frontale, i retrovisori esterni e i center cap dei cerchi in lega da 15 pollici. Il tetto è in Carbon look e gli interni presentano rivestimenti in pelle, mentre le cornici delle bocchette d'areazione nel colore Orange Amazon (tipico del sito di e-commerce). È un'auto tecnologica e pertanto dotata del sistema multimediale x-touch da 7 pollici, con telecamera posteriore e climatizzatore automatico.