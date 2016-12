Toyota Auris, new look e offerta choc

Restyling importante per Toyota Auris , la vettura di segmento C che in Italia conosciamo soprattutto per la versione ibrida (85% delle vendite del modello). Proposta nelle due carrozzerie berlina 5 porte e station wagon , la nuova Auris si presenta ora affinata, più slanciata, con un maquillage estetico che ha coinvolto in particolare il frontale , ora di maggior personalità grazie ai paraurti anteriori di nuovo disegno, alla griglia con fendinebbia integrati e ai gruppi ottici a Led. La fiancata si presenta pulita e dinamica, con cerchi nuovi da 17 pollici e lʼelegante antenna a "pinna di squalo" . A LED anche i gruppi ottici posteriori.

Gli interventi maggiori Toyota li ha però riservati allʼinterno , visto che lʼabitacolo è ora più spazioso ed elegante, e soprattutto meglio insonorizzato. Sulla media giapponese debutta un nuovo sterzo, più preciso grazie alla differente mappatura della servoassistenza elettrica , e la plancia è stata ridisegnata per seguire canoni più moderni ed europei. Davvero interessante è lʼaccessorio dello schermo a colori con pulsanti virtuali del sistema di navigazione Toyota Touch 2 , che costa 750 euro. Il bagaglio di soluzioni tecniche è cresciuto e tra i pacchetti cʼè il Safety Sense che aggiunge alla dotazione standard il sistema di frenata automatica alle basse velocità. Quattro gli allestimenti: One Auris, Cool, Active e Lounge.

La gamma motori consta del nuovo 1.2 turbo benzina da 116 CV e di due turbodiesel D-4D: il rinnovato 1.4 da 90 CV e il 1.6 da 112 CV di derivazione BMW. Questʼultimo è più efficiente del vecchio due litri, limita i consumi medi ad appena 3,8 litri per 100 km nel misto, nonostante il brio in accelerazione. Il plus di Toyota Auris resta lʼalimentazione ibrida che la maggior parte delle concorrenti europee di segmento C si sogna. I prezzi della nuova Auris partono da 22 mila euro sia per la gamma a benzina che diesel, mentre la Auris Hybrid Lounge costa 27.300 euro. La Touring Sport, cioè la station wagon, costa 1.000 euro in più a parità di versione. Attenzione però alla promozione lancio, che offre uno sconto di ben 4.500 euro, e così la versione 1.2 turbo benzina scende a 17.850 euro.