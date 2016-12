Toyota a caccia del “King of the Flow”

Il Salento e le meravigliose spiagge di Gallipoli accolgono la prima tappa di “ King of the Flow ” , il contest dʼautore col quale Toyota prepara il lancio del crossover C-HR di concezione inedita. Al Parco Gondar da oggi e fino al 13 agosto, dovʼè in corso la stagione musicale della località salentina, si sfideranno i candidati leccesi al ruolo di “Re del Flusso” italiano: Dolcenera e i Sud Sound System .

Toyota ha scelto 4 città italiane per eleggere quella col miglior “Flow”: Lecce (e Gallipoli appunto), Milano, Napoli e Roma. In ciascuna ci sono due candidati e in una sorta di primarie in stile americano ne resterà in gara soltanto uno, per scremare poi dai 4 finalisti il King italiano. La sfida è tutta online sul sito www.kingoftheflow.it. il crossover C-HR seguirà tutto il contest. La seconda tappa si giocherà a Napoli dal 6 allʼ11 settembre, nel corso del Pizza Village sul Lungomare Caracciolo. Poi sarà la volta della Fashion Week a Milano (e nellʼintervista parla Saturnino, uno dei due protagonisti della sfida ambrosiana), e si chiude infine a Roma nel mese di ottobre.