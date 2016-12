8 giugno 2016 08:45 Torino, il Salone dellʼauto che piace di più Dallʼ8 al 12 giugno, ingresso free

Cʼera una volta il Salone dellʼAuto di Torino. Quello classico, compassato, in padiglioni chiusi o, nelle ultime edizioni a cadenza biennale, nel Lingotto. Perché il salone era ovviamente legato al nome Fiat. Acqua passata, ma da due anni Torino rivive la sua storia industriale legata alle quattro ruote col nuovo Salone dellʼauto al Parco Valentino. In pieno giugno, allʼaperto dalle ore 10 fino a mezzanotte e completamente gratuito per il pubblico.

La seconda edizione del Salone di Torino al Parco Valentino apre oggi pomeriggio alle ore 14 e durerà fino a domenica 12 giugno. La location non è meno suggestiva delle auto esposte, e di queste ce nʼè davvero da strabuzzarsi gli occhi, una quarantina di novità di prodotto e la sorpresa dei test-drive a disposizione del pubblico. I 44 marchi presenti avranno a disposizione due postazioni per far provare le loro vetture. Tra le supercar esposte, la nuova Aston Martin DB11, la Audi R8 Spyder, la nuova Chevrolet Camaro con la Corvette Z06 C7.R Edition, la Ferrari GTC4 Lusso, la McLaren 570 GT e la Pagani Huayra BC. Spazio però anche a vetture più convenzionali, come le inedite Ford Edge e S-Max con la firma Vignale, la Infiniti QX 30, la Seat Ateca, la nuova Renault Scenic e la wagon SsangYong XLV.