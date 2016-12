Tivoli, il Suv nuovo di SsangYong

09:00 - SsangYong torna a produrre un nuovo modello dopo 4 anni. Il primo dellʼera Mahindra, il gruppo indiano che ha acquisito il brand coreano. Il nuovo modello si chiama Tivoli ed è un Suv compatto 5 porte di segmento B, perfetto per il mercato europeo e disegnato ad hoc per gli automobilisti del Vecchio Continente. Già il nome parla chiaro, rende omaggio al patrimonio artistico italiano, “saccheggiato” spesso dai costruttori stranieri, basti ricordare Kia Sorento e la mitica Ford Capri.

Pratico, versatile, con un assetto non troppo alto da terra, Tivoli è un Suv taglia small che verrà lanciato a maggio in versione 4x4, mentre a luglio arriveranno i modelli a trazione anteriore. Il piccolo Suv sembra tagliato per i nostri mercati, ha una carrozzeria 5 porte e promette agilità e maneggevolezza. In Italia il veicolo sarà offerto in una versione super accessoriata, con di serie lʼESP, il sistema antiribaltamento Active Rollover Protection, 7 airbag tra cui quello per le ginocchia del guidatore e tutti i sistemi di ausilio alla frenata. Di serie anche il sistema Smart Steer che consente di scegliere tra tre impostazioni dello sterzo e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Otto i colori di carrozzeria e interni in beige o nero. Due i motori, che SsangYong sviluppa in proprio: due inediti 1.6, un benzina e un diesel. Per entrambi è possibile lʼaccostamento col cambio manuale o lʼautomatico.