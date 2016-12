Tivoli, il nuovo Suv SsangYong

09:30 - SsangYong e Mitsubishi portano a Ginevra i loro modelli alternativi. La Casa coreana ha già pronto un Suv compatto di segmento B: Tivoli (omaggio allo stile italiano), che sul nostro mercato sarà disponibile da maggio. Mitsubishi invece sceglie la strada dellʼalimentazione elettrica plug-in con il concept Suv XR-Phev, che intende seguire la strada già intrapresa dal più grande Outlander Phev.

Partiamo da Tivoli, il primo modello totalmente inedito che SsangYong produce dal 2011, quando ci fu la fusione con lʼazienda indiana Mahindra & Mahindra. Tivoli ha una carrozzeria 5 porte e un assetto da berlina che la rendono appetibile non soltanto nel segmento B, ma anche in quello superiore. Dispone di due nuove motorizzazioni ‒ entrambe 1.6 ‒ una benzina e lʼaltra diesel, con lʼopzione anche per la trazione integrale. In Italia il veicolo sarà offerto in una versione full optional, con di serie 7 airbag, lʼESP, il sistema antiribaltamento Active Rollover Protection, gli ausili di frenata e la spia della pressione pneumatici.

Anche Mitsubishi presenta un piccolo Suv, ma ancora sotto forma di prototipo: XR-Phev II. Il motore termico a benzina e quello elettrico sviluppano congiuntamente 163 CV, ma le emissioni di CO2 sono le più basse della categoria (40 g/km). A Ginevra esposto anche il rinnovato pick-up L200, migliorato nelle funzionalità e con più configurazione nelle vesti di veicolo da lavoro. Ha un motore turbodiesel di 2,4 litri da 180 CV e le versioni a trazione integrale sono provvisti dello stesso sistema di trasmissione del Pajero (Super Select 4WD-II).