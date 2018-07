Tivoli Black Edition, il Suv in abito scuro

Il look “all black” caratterizza gli esterni di Tivoli Black Edition , a cominciare dalla verniciatura metallizzata Space Black, con vetri privacy e cerchi in lega leggera da 18 pollici con taglio diamantato nero. Gli interni, però, fanno da elegante contrasto al nero esterno con le maniglie interne cromate , il battitacco in alluminio, le alette parasole con specchietti di cortesia illuminati e il volante e il pomello del cambio rivestiti in pelle. Unʼedizione limitata e molto ben equipaggiata, che propone di serie lo Smart Audio System con schermo touch da 7 pollici , lʼimpianto radio con MP3 e prese HDMI/USB e 6 altoparlanti, il bluetooth con comandi al volante, il Cruise Control e la retrocamera per visione posteriore.

SsangYong Tivoli Black Edition è disponibile in tre motorizzazioni, tutte 1.6, a benzina, diesel e bi-fuel benzina/Gpl. La dotazione di sicurezza include il Forward Collision Warning, la frenata automatica dʼemergenza, lʼESP col Controllo totale della trazione (F.T.C.S.) e lʼassistente in salita (HSA). I prezzi partono da 21.250 euro, chiavi in mano, per la versione a benzina con cambio manuale. Resta lʼoriginale e acclamata formula SsangYong del “100% Soddisfatti o Rimborsati”, grazie alla quale l’acquirente può scegliere se restituire la vettura al raggiungimento dei 2.000 km (e non oltre un mese dall’immatricolazione), in caso di mancata soddisfazione del prodotto. Garanzia e assistenza stradale per 5 anni sono inclusi.