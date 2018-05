22 maggio 2018 09:40 The Weather Factory, a Colonia Ford studia il clima Ambientazioni simulate per testare le auto

La connessione elettrica dello stabilimento è di 11 MegaWatt, quanto basta per tenere alimentato un paese di 2.400 abitanti. Siamo a Colonia, dal 1945 quartier generale di Ford in Europa e qui il gruppo ha costruito la sua “Weather Factory”. Costata 70 milioni di euro e completata nel 2014, la fabbrica è il Climate Testing Center di Ford. Siamo stati invitati a conoscerla.

La struttura è impressionante, organizzata perfettamente e con tecnologie di ultima generazione. Vi lavorano 60 persone, qui si fanno le prove per le omologazioni, in particolare sulle auto di segmento B e C e sul Transit. Lʼarea che ospita il test di altitudine è in grado di modificare temperature, vento, ossigeno nellʼaria, mentre il veicolo corre su rulli scorrevoli a motore acceso. Lʼobiettivo è di testare unʼauto a qualsiasi altitudine, dai meno 100 metri sotto il livello del mare fino a 5.000 di altezza. I test sono gestiti da una cabina di controllo dotata di software evoluti e finestra di controllo diretta sullʼarea prove. Allʼinterno delle ambientazioni simulate, il personale è dotato di tutte le precauzioni di sicurezza per operare nellʼarea.

Sono quattro le aree test: oltre alla zona Altitudine ci sono la Cold Weather testing, la Hot Weather testing e la Humidity testing. La zona Cold arriva a temperature glaciali, fino a 40 gradi sotto lo zero e produce neve. Sullʼauto si formano superfici ghiacciate impressionanti e la cabina di controllo può così raccogliere e analizzare le reazioni della meccanica e di tutti i componenti tecnici del veicolo sottoposto a test. La zona Hot arriva sopra i 55 gradi di temperatura, produce un clima secco tipico del Medio Oriente. La zona Humidity è impressionante: le condizioni combinate di umidità e calore possono diventare estreme e poco sopportabili per lʼessere umano. È gestita immettendo nella sala vapore e aria calda, in modo da controllare il risultato finale gestendo queste due variabili insieme.