The Breath, il cartellone pubblicitario respira

I manifesti affissi di ultima generazione beneficiano infatti del nuovo tessuto “The Breath”, capace di assorbire e disintegrare le molecole inquinanti. Un materiale eco-sostenibile che non a caso viene usato dal gruppo FCA per promuovere sui muri di Roma (allʼinizio) la sua gamma a gpl e metano, dalla Fiat 500 alla Lancia Y Unyca (sponsor da oggi del Salone del Libro di Torino), dalla Panda alla Tipo fino ai polivalenti Qubo e Doblò. Non è da meno Toyota, che per la sua best-seller green per eccellenza ‒ la Yaris Hybrid ‒ ha scelto i cartelloni in tessuto The Breath, e una maxi-affissione campeggia nella capitale in Piazza San Giovanni Laterano grazie alla partnership con Urban Vision.