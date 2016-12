Tgcom24 incontra Jude Law a Londra

Tgcom24 era presente a Londra e ha incontrato Jude Law nel corso dellʼoriginale rappresentazione, che segue le orme dello spot TV realizzato per il grande Suv della Lexus. Guidati dalla tecnologia laser, con telecamere nascoste che li riprendevano a 360°, gli ospiti sono stati proiettati in situazioni avvincenti : dentro enormi altoparlanti ispirati agli impianti Mark Levinson, all'interno di un trolley da viaggio personalizzato, allievi di cucina alle prese con uno chef de rang, fotografi esperti, modelli e indossatori per lo stilista inglese Joshua Kane, e via di seguito. L'esperienza del teatro immersivo è molto cara a Jude Law , che ha diretto la rappresentazione di nascosto prima di svelarsi al pubblico.

Il tutto in sintonia con la sensibilità dellʼattore inglese, per il quale "un uomo deve essere ironico, elegante, intelligente e pacifico”. Il legame con Lexus è quasi spontaneo, perché Jude ammette di "adorare i viaggi molto lunghi, anche in automobile. Guido sempre io e preferisco non essere accompagnato. Lʼesperienza di guida di una Lexus è eccellente, si è colpiti da quanto sia facile guidarla con un tocco leggero al volante”. Lʼattore ci ha confidato di "amare Roma”, città in cui sta lavorando per "The Pope”. Una città "estremamente romantica, se si ha però un animo ispirato al romanticismo".