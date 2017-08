9 luglio 2017 14:15 Tesla investe in Italia con due centri assistenza e presenta la prima Model 3 Uscita di fabbrica la prima "vettura di massa" del marchio californiano che apre due centri di assistenza nel Belpaese: Milano e Padova. E tra poco sarà operativa la Gigafactory

Ci sono giornate che non ti aspetti. Così, quando siamo stati invitati alla presentazione del nuovo centro assistenza Tesla di Peschiera Borromeo, il più grande del sud Europa a 10 minuti dallo scalo di Milano Linate, non ci aspettavamo di portare a casa ben due notizie interessanti. La prima riguarda l'Italia ed è la conferma che Tesla ha intenzione di investire nel nostro Paese. A questa apertura infatti seguirà a breve un'altra a Padova, inoltre prosegue la politica di espansione delle stazioni di ricarica delle vetture con già 22 postazioni supercharged per le ricariche veloci e 350 stazioni chiamate destination charged per ricaricare in modo più "tradizionale" la macchina presso luoghi prestabiliti, ad esempio gli alberghi delle principali località di villeggiatura.

La seconda è che Tesla per produrre le proprie efficienti batterie sta finendo di costruire il più grande edificio al mondo, la Gigafactory, più grande quindi del Pentagono che detiene ad oggi il record (il più grande d'Europa è l'aeroporto di Tempelhof a Berlino). D'altronde è una scelta che si rivela indispensabile visto che in questi giorni sono partite le consegne della loro "vettura di massa", la Model 3 che in Europa arriverà tra un anno con prezzi negli Usa a partire da 35mila dollari. Tesla con la Model 3 intende quadruplicare la propria capacità di vendita arrivando vicina al mezzo milione di vetture nel 2018. Di qui la scelta di produrre tutto in proprio comprese le preziose batterie. E proprio in queste ore Elon Musk, il n.1 di Tesla, ha annunciato su Twitter il completamento della prima Model 3 prodotta. First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) 9 luglio 2017