Techrules Ren, a Cernobbio la supercar elettrica

Le basi in Cina, lʼapprodo nel più esclusivo angolo dʼEuropa. Sì perché Techrules è unʼazienda cinese di auto sportive e iper-tecnologiche, ma che ha scelto il polo dellʼauto piemontese per progettare il suo modello dʼelite: Ren . E lo espone a partire da oggi a Cernobbio, in occasione del celebre Concorso dʼEleganza di Villa D’Este .

Techrules Ren è una supercar elettrica dʼinaudita potenza, il cui stile deriva dai jet da caccia e nasce dalle matite di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Lʼoriginalissimo layout di carrozzeria modulare prevede di configurare la vettura con una, due o tre capottine in policarbonato, a seconda delle necessità del pilota. Un esempio: con la configurazione a tre passeggeri, due siedono ai due lati del guidatore in posizione semi-sdraiata. A loro disposizione ci sono schermi touchscreen ripiegabili e un sistema di comunicazione che utilizza altoparlanti e microfoni disposti in ciascuno dei poggiatesta. L’autotelaio molto leggero è progettato e costruito da unʼaltra realtà piemontese: L.M. Gianetti. I gruppi ottici al laser anteriori e i LED posteriori a forma di stella, che si accendono in retromarcia, aggiungono ulteriore appeal alla Ren.