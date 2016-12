Taomoda, tutto il fascino di Lancia

Sempre vicina al mondo della moda, Lancia ha sponsorizzato per il secondo anno consecutivo Taomoda, evento internazionale di grande fascino che si svolge a Taormina. Un appuntamento che chiude il calendario degli eventi moda in Europa. Per unʼazienda che costruisce la Ypsilon ‒ lʼunica fashion city car del mercato ‒ quasi un obbligo per marcare la sua personalità.