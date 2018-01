24 gennaio 2018 09:10 Suzuki Vitara XT, lʼispirazione arriva dalle moto Andrea Iannone testimonial del Suv

Brillante, sportiva, ricca di dotazioni. Più che un Suv, la nuova Suzuki Vitara XT sembra ispirarsi a una di quelle moto che la Casa nipponica produce per viaggiare, una Sports Tourer in stile V-Strom 1000 XT per capirci. E in effetti è proprio dalle due ruote che Suzuki vuole partire, se ha scelto come testimonial della Vitara XT il suo campione della MotoGP Andrea Iannone.

Basata sullʼallestimento S, la nuova Vitara XT monta il motore 1.4 turbo benzina Boosterjet, forte di 140 CV e abbinabile sia al cambio manuale che automatico. È una serie limitata, prodotta in 100 esemplari, tutti dotati di trazione integrale 4WD Allgrip Select, con quattro modalità di marcia selezionabili dal pilota: Auto, Sport, Snow e Lock. Dalla versione S eredita i cerchi in lega da 17 pollici Nero lucido, la speciale griglia anteriore sportiva, gli anabbaglianti a LED e i fascioni paracolpi laterali, lo skid plate anteriore rinforzato e i passaruota maggiorati per esaltarne il carattere offroad.