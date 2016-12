17 dicembre 2015 08:30 Suzuki Vitara S, la più sportiva Un “piccolo” 1.4 Euro 6 da 140 CV

Regalo di Natale per i tanti fan delle 4x4 Suzuki. La nuova Vitara si presenta in un abito sportivo di grande pregio ‒ Vitara S ‒ sia per contenuti estetici che per dinamicità. Tutto ruota intorno allʼinedito motore 1.4 Boosterjeet, un turbo benzina a iniezione diretta da 140 CV, vale a dire più di 100 CV per litro di cilindrata (1.373 cc), molto grintoso e abbinato alla trazione integrale Allgrip, modulabile in base a 4 modalità di utilizzo.

Suzuki Vitara S, la più sportiva 1 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 2 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 3 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 4 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 5 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 6 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 7 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 8 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 9 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 10 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 11 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 12 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 13 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 14 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 15 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 16 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 17 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 18 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 19 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 20 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 21 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 22 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 23 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 24 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 25 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 26 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 27 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 28 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 29 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 30 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma 31 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Vitara S, la più sportiva Suzuki lancia in Italia Vitara S, la versione più sportiva della gamma leggi dopo slideshow

Il grande merito del Boosterjeet sta però nel fatto che, a prestazioni elevate, non corrispondono consumi ed emissioni eccessive. Anzi, perché lʼefficienza di questo motore, coadiuvato dallo Start&Stop, è garantita dal rispetto della normativa Euro 6. Il cambio di Suzuki Vitara S può essere o il manuale a 6 marce o il nuovo automatico DCT a doppia frizione che ha debuttato di recente sulla Vitara 1.6 diesel. Ottima la dotazione di sicurezza di questa versione top di gamma, che di serie propone il sistema di frenata automatica Radar Brake Support, il Cruise Control adattativo, e non manca del comfort dellʼingresso nellʼabitacolo e dellʼavviamento senza chiave e dei sensori luce e pioggia per la regolazione automatica di fari e tergicristalli.

Suzuki ha personalizzato il look di Vitara S con finiture di taglio sportivo e scegliendo tre soluzioni di carrozzeria bicolore, con il tetto nero a contrasto sulle tinte bianco Artico, rosso Marrakech e grigio Londra. Originale è la mascherina frontale a 5 elementi, che separa i fari anabbaglianti a LED con cornici rosse e le luci diurne sempre a LED con cornici nere. La fiancata mette in mostra i cerchi in lega da 17 pollici a 5 razze con pneumatici 215/55, e gli specchietti retrovisori esterni sono riscaldabili, ripiegabili e regolabili elettricamente, con le frecce integrate. La coda chiude con lo spoiler e lʼestrattore di tipo sportivo.

Gli interni di Vitara S propongono un sistema multimediale con display touch da 7 pollici e connessione Apple CarPlay, Mirror Link e Bluetooth. I sedili in pelle/microfibra hanno trama sportiva e impunture a contrasto di colore rosso. Il prezzo di Vitara S è di 27.600 euro col cambio manuale a 6 marce, per il nuovo cambio automatico Suzuki a doppia frizione occorre aggiungere 1.500 euro in più.