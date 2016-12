Suzuki Vitara, nuova forza al progetto

Suzuki però punta anche sullʼimmagine offroad del suo Suv best-seller, mettendo al centro della campagna la versione Vitara S. Fuoristrada sincero, questo modello è dotato di sistema Allgrip di trazione integrale , che assicura le ottimali condizioni di marcia (e la conseguente sicurezza) su qualsiasi superficie stradale e non. La dotazione completa di Vitara S include lʼ Adaptive Cruise Control e il Radar Brake Support , un sistema radar che permette di mantenere la distanza di sicurezza al punto da attivare la frenata automatica dʼemergenza in casi di pericolo. Il motore è il potente 1.4 turbo benzina a iniezione diretta Boosterjet, forte di 140 CV e dotato di Start&Stop per la massima efficienza quanto a consumi ed emissioni.

Il design esterno di Suzuki Vitara S si caratterizza per la mascherina frontale a 5 elementi, le luci diurne a LED e i cerchi in lega da 17 pollici. Di serie il Suv vanta i sensori luce e pioggia per lʼattivazione automatica di fari e tergicristalli, i retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili e regolabili elettricamente e con le frecce integrate, lo spoiler posteriore e lʼestrattore sportivo. Allʼinterno spicca il display touch screen da 7 pollici con connessione Apple CarPlay, Mirror Link e Bluetooth, lʼimpianto audio con 4 altoparlanti e 2 tweeter e i sedili in pelle/microfibra di taglio sportivo. Il listino di Suzuki Vitara S parte da 27.900 euro, ma è da sottrarre lo sconto di 2.500 euro della nuova promozione.