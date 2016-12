Suzuki Swift Posh Edition, sexy car

10:30 - Elegante e raffinata, con una tinta di carrozzeria grigio ametista e finiture ricercate. Suzuki Swift è ora disponibile nella serie limitata Posh, soltanto 100 esemplari pensati per il target femminile. Molti gli elementi unici di questa versione, dai cerchi in lega da 16 pollici bicolori e con finiture a specchio alla griglia frontale impreziosita dalle luci diurne a Led e dai fendinebbia.

La carrozzeria 5 porte resta un must del modello. Suzuki Swift Posh conferma allʼinterno la sua “specialità”. Il volante sportivo e la leva del cambio sono rivestiti in pelle, i sedili in ecopelle e Alcantara con cuciture a contrasto, mentre tra le dotazioni ci sono il Cruise Control e il pulsante Start per avviamenti senza chiave. Lʼinfotainment si basa su un impianto radio CD/MP3 con connessione Bluetooth. La gamma motori si compone del 1.2 VVT benzina da 94 CV e del 1.3 DDiS a gasolio da 75 CV. Questʼultima capace di abbattere i consumi medi sui 100 km sotto i 4 litri. La nuova Swift Posh costa 13.450 euro nella motorizzazione benzina e 14.750 euro in quella diesel.